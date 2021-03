«Лаборатория Касперского» вместе с Cigref возглавила рабочую группу Парижского призыва к доверию и безопасности в киберпространстве

«Лаборатория Касперского» и сеть крупных корпораций Cigref стали сопредседателями шестой рабочей группы, которая будет действовать в рамках инициативы «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве» (Paris Call for Trust and Security in Cyberspace). Цель этой группы — разработать конкретные предложения, которые позволят улучшить уровень безопасности в интернете. Экспертную поддержку группе окажет GEODE, исследовательский центр, в котором изучают геополитические аспекты рынка данных.

Ускоренная цифровизация меняет устройство общества и экономики. Она открывает широкие возможности для инноваций и экономического прогресса, но в то же время несёт риски для безопасности цифровых инфраструктур компаний, поднимая вопросы киберустойчивости и доверия к технологиям.

Сеть Cigref и «Лаборатория Касперского» убеждены, что для повышения доверия к технологиям и цепочкам поставок в ИКТ необходимы совместные усилия игроков рынка, пользователей, поставщиков, общественных организаций.

Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве, представленный президентом Франции Эммануэлем Макроном в ноябре 2018 года, сегодня самая крупная инициатива по кибербезопасности в мире. Она объединяет более 1100 публичных и частных лиц, компаний и организаций со всего мира. Цель инициативы — повысить доверие, безопасность и стабильность в киберпространстве путём сотрудничества между государствами, отдельными правительствами, частными компаниями и общественными организациями.

В рамках Парижского призыва Министерство Европы и иностранных дел Франции решило создать шесть рабочих групп для изучения возможностей и инструментов, которые позволят обеспечить стабильность в киберпространстве на глобальном уровне. Цель шестой рабочей группы — предложить конкретные инструменты, которые позволят помочь тем, кто поддерживает данную инициативу, повышать уровень кибербезопасности.

«Сеть Cigref, подписавшая Парижский призыв, поддержала министерство Европы и иностранных дел в деле создания рабочих групп и теперь вовлечена в операционную работу», — комментирует Арно Кустильер, представитель сети Cigref на Парижском призыве.

«Мы разделяем и приветствуем Парижский призыв, ключевую инициативу по укреплению стабильности киберпространства. В соответствии с нашей глобальной инициативой по информационной открытости (Global Transparency Initiative), поддерживающей шестой принцип Призыва, и вместе с другими представителями отрасли, техническим сообществом, экспертами и общественными организациями мы сосредоточимся на обсуждении разработки конкретных инструментов для повышения безопасности и устойчивости киберпространства», — комментирует Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Министерство Европы и иностранных дел радо положиться на Cigref и “Лабораторию Касперского” в деле управления рабочей группой Парижского призыва. Мы полагаем, что совместные усилия этих двух организаций помогут улучшить состояние мировой кибербезопасности», — говорит Анри Вердье, посол Франции по цифровым технологиям.

Шестая рабочая группа будет искать пути повышения доверия и безопасности. В число её задач входит составление списка уже существующих инициатив в области безопасности продуктов и ответственности участников рынка. Это позволит обсуждать тему безопасности цепочек поставок в области ИКТ, не дублируя глобальные усилия. Также группа будет изучать существующие практики, инициативы и рекомендации, такие как рекомендации по цифровой безопасности международной организации экономического сотрудничества и развития OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) и документ Женевского диалога «Безопасность цифровых продуктов и сервисов», в создании которого также принимала участие «Лаборатория Касперского». Группа будет обсуждать выводы и рекомендации, чтобы подготовить почву для дальнейшей дискуссии сообщества Парижского призыва.

Результаты проделанной работы будут представлены на Парижском форуме мира в 2021 году. Шестая рабочая группа открыта предложениям всех организаций, которые поддерживают Парижский призыв. Контактный адрес: [email protected].

О Парижском призыве к доверию и безопасности в киберпространстве

Инициатива была представлена президентом Франции Эмманюэлем Макроном в ноябре 2018 года. Она продвигает подход, согласно которому ответственность за регулирование киберпространства лежит в равной степени на государствах, частных компаниях и общественных организациях. Парижский призыв — это самая крупная международная инициатива в области кибербезопасности. Её поддерживают 1100 подписантов со всего мира. Больше узнать можно на сайте https://pariscall.international/en/.

О Cigref

Сеть крупных корпораций Cigref создана в 1970 году. Это некоммерческая организация, в которую входят крупнейшие французские компании и государственные предприятия. Цель ассоциации — помочь менеджерам сделать свои компании более инновационными и эффективными. Ассоциация продвигает цифровую культуру как источник инноваций и производительности. Больше узнать можно на сайте www.cigref.fr.

О «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 250 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Подробнее на www.kaspersky.ru.