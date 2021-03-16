«Лаборатория Касперского» рассказывает o рисках безопасности приложения Clubhouse

В последнее время в Интернете много обсуждают новую социальную сеть Clubhouse — сервис для голосового общения, куда можно попасть только по приглашению. О рисках безопасности приложения рассказывает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане:

Clubhouse — это приложение, которое позволяет создавать тематические комнаты для голосовых выступлений. К ним могут подключаться зарегистрированные в социальной сети участники, чтобы просто послушать или поучаствовать в беседе. К сожалению, ажиотажем вокруг сервиса уже начали пользоваться злоумышленники, и само приложение, которое пока находится в стадии бета-тестирования, тоже несовершенно.