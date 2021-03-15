15.03.2021

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Китай становится лидером квантовых технологий

Китай

Компания Valuenex провела анализ патентов, который показал, что Китай лидирует в разработке квантовых технологий.

Сначала специалисты взяли все патенты, связанные с квантовыми технологиями. Лидером стала американская компания IBM со 140 патентами. Но когда дело дошло до квантовой связи и криптографии, лидером оказался Китай. Huawei, например, заняла второе место со 100 патентами, а Пекинский университет почты и телекоммуникаций — четвертое с 84 патентами.

В итоге по квантовым технологиям Китай имеет более 3 тыс. патентов. Это в два раза больше, чем у США.

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