Китай становится лидером квантовых технологий

Компания Valuenex провела анализ патентов, который показал, что Китай лидирует в разработке квантовых технологий.

Сначала специалисты взяли все патенты, связанные с квантовыми технологиями. Лидером стала американская компания IBM со 140 патентами. Но когда дело дошло до квантовой связи и криптографии, лидером оказался Китай. Huawei, например, заняла второе место со 100 патентами, а Пекинский университет почты и телекоммуникаций — четвертое с 84 патентами.

В итоге по квантовым технологиям Китай имеет более 3 тыс. патентов. Это в два раза больше, чем у США.