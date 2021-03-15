Kia показала внешний вид электрокроссовера EV6

Компания Kia показала внешний вид полностью электрического автомобиля EV6, который построен на той же новой платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), что и Ioniq 5. Технические подробности будут раскрыты позже в этом месяце. Отмечается, что дизайн призван обеспечить «максимальные аэродинамические характеристики».

Электрокроссовер демонстрирует новую дизайнерскую философию Kia, которую компания называет «объединение противоположностей». Она включает в себя: «Смелость для природы», «Радость для разума», «Сила для прогресса», «Технология для жизни» и «Напряжение для спокойствия».

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«При разработке EV6 мы стремились создать отличительный, эффектный дизайн, используя комбинацию сложных, высокотехнологических функций», — сказал Карим Хабиб (Karim Habib), старший вице-президент и глава дизайнерского подразделения Kia.

Ожидается, что EV6 получит электродвигатели мощностью 215 л.с. и аккумулятор емкостью 77.4 кВтч, который обеспечит запас хода в 415-465 км. Стоимость базовой версии будет начинаться с отметки около 45 тыс. долларов. Другие подробности должны быть объявлены в ближайшее время.

Также компания заявила, что намерена вывести на рынок 11 электромобилей к 2026 году.