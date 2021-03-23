«Лаборатория Касперского»: каждый второй оптимистично относится к идее общества, в котором наравне с обычными людьми будут жить люди с имплантами или чипами

«Лаборатория Касперского» провела международный опрос* с целью узнать, как люди относятся к использованию технологий, которые позволяют совершенствовать возможности человеческого тела (например, чипов и имплантов) и преодолевать существующие ограничения (например бионических протезов). Почти половина респондентов (46,5%) считают, что у каждого есть право менять свое тело с помощью современных разработок.

Только 12% опрошенных были бы против работать с людьми, в теле которых есть механические или электронные компоненты. Причина — возможный дискомфорт, поскольку такие технологии могут давать особое преимущество. Более трети опрошенных (39%) опасаются, что использование технологий улучшения может привести в будущем к неравенству или конфликту. Почти каждый второй (49%) оптимистично или даже с воодушевлением относится к идее общества, в котором будут жить и обычные люди, и люди с имплантами или чипами. Более трети говорят, что всегда с принятием относились к тем, кто стремится использовать технологии улучшения, а 17% — что сейчас им легче принимать существование таких людей, чем десять лет назад.

Каждый второй (51%) лично встречал человека, в организм которого имплантированы устройства. В целом 24% опрошенных считают идею технологического вмешательства в организм смелой. Почти половина (45%) были бы согласны пойти на свидание с таким человеком, а 5,5% отметили, что уже ходили.

«Интерес к технологиям, которые позволяют преодолевать ограничения собственного тела и совершенствовать его возможности, растет. Конечно, как и в любой инновационной сфере, здесь есть свои риски. Как показывают наши исследования, такие устройства уязвимы к киберугрозам. Мы верим, что в будущем эти технологии улучшат жизнь человечества, но для этого уже сегодня следует работать над тем, чтобы сделать их устойчивыми к возможным атакам. Правительства, лидеры отраслей, эксперты по кибербезопасности должны объединить усилия, чтобы вместе построить безопасное будущее», — говорит Мария Наместникова, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Если бы такое вмешательство потребовалось по медицинским показаниям члену семьи, 38% респондентов спокойно отнеслись бы к этому, если бы речь шла о бионической руке, а 37% — о бионической ноге. Около трети (29,5%) готовы поддержать своего родственника, если он решит улучшать возможности своего тела с помощью технологий не по медицинским показаниям, вне зависимости от своего отношения к этому.

«Сфера разработки имплантов, искусственных органов и бионических протезов на данный момент находится на начальной стадии своего становления. Если раньше это направление развивалось исключительно как дополнение к классической медицине, то сегодня оно начинает выделяться в отдельное. На наш взгляд, в перспективе это будет одной из ключевых тенденций в медицине. Однако цель будет несколько другой — не только компенсировать, но и улучшить качество и продлить жизнь, — отмечает Илья Чех, сооснователь и генеральный директор компании «Моторика». — Сейчас это направление развивается во всем мире. При этом оно является одним из самых перспективных с точки зрения инвестиций и технологического вклада в социум. Это тот сегмент, который существенно изменит облик общества и, скорее всего, социальную структуру. Поэтому компаниям, которые занимаются созданием подобных технологий, следует внедрять свои разработки как можно более плавно. Из-за этого, вероятно, такого резкого скачка не будет, однажды мы просто заметим, что такие технологии уже используются везде и у всех есть те или иные импланты».

*Исследование было проведено компанией Atomik Research по заказу «Лаборатории Касперского» в марте 2021 года. В нем приняли участие 6500 человек из Австрии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании и Великобритании.