Картина, написанная роботом Sophia и выставленная на аукцион в «в формате» NFT, продана почти за 700 тыс. долларов

Картина, написанная человекоподобным роботом Sophia, и облеченная «в формат» NFT (Non-Fungible Token или невзаимозаменяемый токен), вчера было продана на аукционе за 688888 долларов.

NFT позволяет проверить право собственности и подлинность цифровых объективов. По словам Reuters, покупка NFT стала «последним инвестиционным увлечением». Пару недель назад аукционный дом Christie’s продал первый лот цифрового искусства — коллаж известного в определенных кругах цифрового художника Beeple (Майк Винкельманн). Продан этот коллаж был за 69,3 млн. долларов.

Работа робота под названием Sophia Instantiation представляет собой 12-секундный файл MP4, в котором показана трансформация портрета, созданного итальянским цифровым художником Андреа Боначето (Andrea Bonaceto), в цифровую картину. К файлу прилагается реальное изображение, нарисованное Sophia на распечатке ее автопортрета.

Трансформация выполнена с применением алгоритмов искусственного интеллекта, а исходными данными послужили элементы из работ Боначето, изображений из истории искусства и рисунков или картин, созданных Sophia на различных поверхностях.