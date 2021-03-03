К 2030 году Volvo будет выпускать только электрокары

Шведская компания Volvo заявила, что к 2030 году полностью откажется от выпуска бензиновых и дизельных моделей.

Согласно плану компании, уже к 2025 году половина продаваемых машин Volvo будет оснащаться только электродвигателями, а оставшаяся половина будет использовать гибридные силовые установки. Генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson) убежден, что к концу десятилетия среди клиентов марки не останется желающих эксплуатировать машину с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме того, в ближайшие годы Volvo планирует перейти на онлайн-продажи электромобилей. Машины с этим типом силовой установки будут получать программные обновления по воздуху. Но переход к онлайн-продажам не вынудит компанию отказаться от дилерской сети, поскольку она будет заниматься сервисным обслуживанием и содействием покупателям при выборе машин.