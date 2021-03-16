К 2030 году Volkswagen запустит в Европе шесть крупных аккумуляторных заводов

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG (VW) планирует к 2030 году запустить в Европе шесть крупных заводов по производству аккумуляторов для электромобилей. Это позволит усилить контроль над цепочкой поставок компонентов для электромобилей по мере увеличения продаж.

Заводы, общая мощность которых составит 240 ГВт·ч в год, будут ежегодно производить батареи для почти 5 млн. машин и должны помочь автопроизводителю достичь амбициозных целей по электрификации автопарка.

Сообщается, что один из заводов по производству аккумуляторов будет построен на базе существующих производственных мощностей по выпуску аккумуляторов в Зальцгиттере (Германия), второй будет построен совместно с компанией Northvolt на севере Швеции в Шеллефтео. Третий завод — в Испании, Франции или Португалии в 2026 году, четвертый — в Польше, Словакии или Чехии к 2027 году. Еще два завода планируют запустить к 2030 году.

Компания также намерена сосредоточиться на разработке «новой унифицированной ячейки» для своих батарей, выпуск которой планирует освоить в 2023 году и уже в 2030 году использовать в 80% поставляемых электромобилей.

«В среднем мы снизим стоимость аккумуляторных систем до уровня ниже 100 евро за кВт·ч. Это, наконец, сделает электрическую мобильность доступной и доминирующей в области приводной техники», — отметил Томас Шмалл (Thomas Schmall), генеральный директор Volkswagen Group Components.

К 2025 году Volkswagen планирует открыть вместе с партнерами в Европе около 18 тыс. пунктов быстрой зарядки, что представляет собой пятикратное увеличение по сравнению с имеющимся предложением. Компания отмечает, что слабое развитие инфраструктуры зарядных станций это серьезное препятствие для массового внедрения электромобилей.