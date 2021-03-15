К 2027 году мировые продажи детских smart-часов достигнут 10,1 млрд. долларов

Аналитическое агентство по исследованию рынка Research and Markets подготовило прогноз по мировому рынку детских smart-часов. Судя по прогнозу, эта категория носимых электронных устройств в ближайшие годы будет набирать популярность.

По подсчетам аналитиков, в 2020 году продажи детских smart-часов в денежном выражении составили 3,7 млрд. долларов. Ожидается, что среднегодовой рост в период с 2020 по 2027 годы составит 15,5%. В этом случае, в 2027 году рынок достигнет 10,1 млрд. долларов.

В течение прогнозируемого периода в Китае продажи этих устройств будут расти в среднем на 14,9% в год и к 2027 году достигнут 1,8 млрд. долларов. В Японии рост прогнозируется на 13,7%, в Германии — на 11,4%.