Итоги форума IDC Infrastructure

18 марта 2021 года международная аналитическая компания IDC провела крупнейший онлайн-форум IDC Infrastructure «Построение гибкой, надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры». В форуме приняли участие более 300 руководителей и специалистов по информационным технологиям предприятий из 11 стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

С докладами и в дискуссиях выступили 12 экспертов из Казахстана, Узбекистана, Украины, Дании, России и Польши, представляющих корпоративных пользователей, лидеров ИТ-сообществ и ведущих вендоров в сфере ИТ-инфраструктуры.

Открывая мероприятие, Андрей Беклемишев, вице-президент IDC, озвучил дилемму: «С одной стороны, роль современного CIO заключается в том, чтобы жизненно важные ИТ-услуги в организации предоставлялись с высоким уровнем надежности, при этом с меньшими затратами. С другой стороны, в 2020 году ИТ-руководители оказались под большим давлением, чтобы обеспечить гибкость и эффективность предоставления ИТ-услуг как сотрудникам, так и клиентам». Он отметил противоречие этих задач и предложил участникам обменяться опытом, как успешно балансировать в данных обстоятельствах.

Основной идеей форума стало привлечение участников к дискуссии о том, как создавать надежную, гибкую, безопасную и устойчивую цифровую среду и обеспечить успешный переход компаний к модели предоставления полного спектра цифровых услуг внутренним и внешним клиентам в любом месте, в любое время, прежде всего, за счет создания современной цифровой инфраструктуры. Немало внимания было уделено проблемам цифровизации в корпоративном и государственном секторе, готовности как компаний, так и заказчиков к изменениям, а также проблемам обучения кадров.

Специальный гость форума, директор по исследованиям IDC рынка облачных услуг в Европе Карла Аренд, поделилась видением будущего цифровой инфраструктуры и того, где компании могут начать свой путь трансформации. «Ловкость и гибкость стали ключевыми компетенциями в 2020 году и станут критериями проектирования цифровых инфраструктур в будущем, — отметила Карла Аренд. — Облачные и локальные архитектуры нуждаются в беспрепятственном управлении, а облако как архитектура и операционная модель является новым стандартом проектирования и эксплуатации ИТ-инфраструктуры». Карла акцентировала внимание на то, что нужно быть готовыми к любым кризисам, и цифровая инфраструктура для многих компаний станет основой цифровой трансформации и успеха бизнеса в 2021 году и в последующий период.

Участники форума обсудили технологии и архитектуры, которые могут быть положены в основу цифровой инфраструктуры современного предприятия, важнейшими аспектами которой являются доступность по требованию в любой точке, обеспечение автономности функционала и облакоцентричность. Такие перспективные технологические решения были представлены партнерами форума, компаниями: Dell Technologies, Veeam, Huawei, SE16N и Business Continuity Solutions.

Стратегическими партнерами форума выступили: «Сообщество ИТ-директоров Украины», «Клуб ИТ-директоров Одессы» и «CIO CLUB UZBEKISTAN».

Информационную поддержку оказали: информационные порталы ALFA.KZ, HireBee, Info City, ICT News, CapitalNews, Pribor.kz, журнал «Сети и Бизнес».