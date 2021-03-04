Исследование: пожилые люди имеют сложности с паролями

Новое исследование поведения пожилых людей в сети показало, что, несмотря на то, что 74% утверждают, что принимают меры по защите от киберугроз, только 34% говорят, что регулярно меняют и защищают свои пароли.

В целом пожилые люди считают, что находятся в безопасности в интернете. Например, 64% говорят, что никогда не переходят по подозрительным ссылкам в электронных сообщениях, 58% утверждают, что используют антивирусное программное обеспечение, и 57% никогда не загружают файлы, полученные от незнакомых лиц. Также стоит отметить, что пожилые люди совершают эти действия гораздо чаще, чем молодые.

Однако когда дело доходит до одной из самых важных частей кибербезопасности — паролей — пожилые люди остаются позади. Хотя 68% из них утверждают, что у них есть четкая система, эта система не всегда является продвинутой. 57% признаются, что просто запоминают свои пароли, и 57% говорят, что записывают их на бумаге. Только 22% опрошенных сказало, что они хранят свои пароли в менеджере паролей.

«Хорошо иметь единую четкую систему для управления всеми паролями. Однако такие системы, как записывание на бумаге, могут быть не лучшим решением. Это связано не только с тем, что бумагу легко потерять или повредить, но и с тем, что она имеет ограниченную доступность. Например, если вы оставите блокнот с паролями на работе, вы не сможете получить доступ к паролям дома», — говорит Чад Хэммонд, эксперт по безопасности в NordPass.

Пожилые люди также склонны недооценивать различные угрозы, связанные с паролями. 39% считают несущественными шансы того, что их пароли будут раскрыты.

«Согласно отчету Risk Based Security , было публично зафиксировано 3932 утечки данных, в результате которых было раскрыто более 37 миллиардов записей. Это значит, что шансов быть взломанным более чем достаточно», — говорит Чад Хэммонд, эксперт по безопасности в NordPass.

В дополнение к этому, 38% пожилых людей чувствуют себя в достаточной безопасности от взлома, даже несмотря на то, что они повторно используют пароли. 34% считают, что находятся в достаточной безопасности от взлома, хотя они не всегда создают сложные пароли. 29% пожилых людей считают, что даже в случае раскрытия паролей, риск злоупотребления ими невелик. А 28% не считают, что киберпреступники могут интересоваться их паролями.

«Существует множество неправильных представлений о том, что хакеры считают интересным. Очень распространенным является то, что хакеры нацелены только на богатых и знаменитых, но это неправда. Каждый может стать мишенью. На самом деле, на продаже в даркнете оказываются различные аккаунты: например аккаунт в Фейсбуке стоит около 75 долларов », — говорит Чад Хэммонд, эксперт по безопасности в NordPass.

В то время как у пожилых людей есть несколько отличных привычек в сети (например, не переходить по подозрительным ссылкам и т. д.), эксперт по безопасности делится основными советами по гигиене паролей для пожилых людей в целях повышения безопасности в интернете:

Регулярно обновляйте свои пароли. Обновлять пароли рекомендуется каждые 90 дней.

Создавайте сложные пароли. Хороший пароль должен быть длинным, уникальным и включать набор различных символов. Используйте генератор паролей, если вам сложно придумать такой пароль.

Попробуйте менеджер паролей. Кроме обеспечения безопасности ваших паролей, менеджеры паролей также могут определить, были ли ваши учетные данные раскрыты в результате утечки данных, предупредить вас о старых или повторно используемых паролях, а также помочь сгенерировать надежные.

Методология: Менеджер паролей NordPass анонимно опросил 1000 человек старше 55 лет в США и Великобритании.