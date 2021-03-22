iQOO U3x: 90 Hz экран и аккумулятор 5000 мА•ч стоимостью от 184 доллара

Компания iQOO представила доступный смартфон iQOO U3x с поддержкой сетей 5G. Новинка получила 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, плотностью пикселей 401 ppi и частотой обновления 90 Hz. Панель занимает 90,61% площади фронтальной панели, соотношение сторон составляет 20:9.

Аппаратная основа смартфона процессор Qualcomm Snapdragon 480. Чип включает восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4, 6 или 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.1 — 64 или 128 Gb. Основная камера включает датчики на 13 Мп и 2 Мп. В небольшом экранном вырезе находится 8 Мп селфи-камера.

Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч поддерживает 18-ваттную подзарядку. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Помимо сканера отпечатков пальцев на боковой грани, аппарат поддерживает функцию разблокировки по лицу. Устройство работает под управлением фирменной оболочки OriginOS 1.0 на базе Android 11.

Доступны два цветовых варианта корпуса — Ya Grey (серый) и Magic Blue (синий). Версии 6/64 Gb и 4/128 Gb памяти будут предложены за 184 доллара, а модификация 8/128 Gb за 230 долларов. Продажи смартфона iQOO U3x начнутся 1 апреля.