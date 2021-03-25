Intel представил стратегию IDM 2.0 для производства, инноваций и лидерства в продуктах

В рамках онлайн-мероприятия Intel Unleashed: Engineering the Future генеральный директор компании Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) представил новую стратегию IDM (integrated device manufacturing) 2.0 в области производства полупроводниковой продукции. Intel намерена значительно расширить собственное производство, рассчитывая стать крупным контрактным производителем.

Стратегией IDM 2.0 предусмотрены инвестиции в размере около 20 млрд. долларов в строительство двух новых фабрик по производству полупроводниковой продукции в Аризоне, расположенных рядом с существующим производством компании. Ожидается, что новая стратегия «обеспечит устойчивое лидерство в области технологий и производства.

Глобальная внутренняя производственная сеть Intel для крупномасштабного производства, названа ключевым конкурентным преимуществом. К успехам собственного производства Гелсингер отнес разработку 7-нанометровой технологии, основанной на использовании EUV-литографии. Первое изделие, кристалл для клиентского процессора, известного под условным наименованием Meteor Lake, должно быть готово уже в следующем квартале.

Расширяя работу в качестве контрактного производителя, Intel рассчитывает укрепить существующие отношения с теми заказчиками, которые уже полагаются на технологии компании.

Intel создаст автономное бизнес-подразделение Intel Foundry Services (IFS), которое возглавит ветеран полупроводниковой промышленности доктор Рандхир Такур (Randhir Thakur), он будет подчиняться непосредственно Гелсингеру. Компания намерена стать крупным поставщиком услуг контрактного производства в США и Европе.

К реализации программы IDM 2.0 в Intel планируют привлечь отраслевых партнеров. В частности, было объявлено о планах сотрудничества с IBM в области исследований, направленных на создание технологий следующего поколения.