Intel представил серию доступных NVMe-накопителей SSD 670p

Компания Intel представила серию доступных потребительских NVMe-накопителей SSD 670p в форм-факторе M.2-2280 для интерфейса PCI-Express 3.0 x4. Новинки представлены в объемах 512 Gb, 1 Tb и 2 Tb.

В основе серии используются 144-слойные чипы флеш-памяти 3D QLC NAND и 8-канальный контроллер Silicon Motion SM2265G, работающий в паре с 256 Mb кеш-памяти DDR3L.

У модели на 512 Gb скорость последовательного чтения заявлена на уровне 3000 Мбайт/с. У старших моделей объемом 1 Tb и 2 Tb — до 3500 Мбайт/c. Скорость последовательной записи у модели на 512 Gb составляет до 1600 Мбайт/с, у модели объемом 1 Tb — до 2500 Мбайт/с, на 2 Tb — до 2700 Мбайт/с.

Все новинки предлагают повышенный показатель надежности по отношению к предыдущим решениям на базе чипов памяти 3D NAND QLC. У младшей он составляет 185 TbW, у модели на 1 Tb — до 370 TbW, а у версии на 2 Tb — до 740 TbW.

Стоимость модели NVMe-накопителя Intel SSD 670p объемом 512 Gb составляет 89 долларов, объемом 1 Tb – 154 доллара, а 2 Tb – 329 долларов. Гарантия на все новинки – 5 лет.