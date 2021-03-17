Instagram ограничит возможности переписки взрослых пользователей с подростками

Команда социальной сети Instagram ввела новые ограничения между общением подростков и взрослыми пользователями. Об этом сообщается в блоге компании.

Согласно новым правилам, взрослые смогут писать только тем несовершеннолетним пользователям, которые подписаны на них. Если же он попытается написать незнакомому подростку, то сервис отправит уведомление: «Вы не можете отправлять сообщения этому аккаунту, пока он не подписан на вас».

Кроме этого, подростки также начнут получать предупреждения, если им напишет личное сообщение пользователь, «демонстрирующий потенциально подозрительное поведение». Например, если взрослый пользователь часто подписывается на других подростков.

В оповещении будут предложены опции «Пожаловаться» или «Заблокировать», а также напоминание о необязательности ответа и дополнительное предупреждение «Будьте осторожны, когда делитесь фотографиями, видео или информацией с незнакомыми людьми».

«Есть случаи, когда взаимодействие подростков и взрослых уместно, но важно, чтобы дети были защищены от нежелательных контактов со стороны совершеннолетних пользователей. Эти правила дают подросткам больше контроля, а значит и возможности защитить себя», — отметил гендиректор некоммерческой организации ConnectSafely Ларри Мэджид (Larry Magid).

Новая функция станет доступна в некоторых странах в этом месяце, а международный запуск состоится в ближайшее время.