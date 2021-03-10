Insta360 выпустила новую экшн-камеру Go 2 со сменными объективами

Китайская компания Insta360 выпустила второе поколение компактной камеры Go. Новинка претендует на звание самой компактной экшен-камеры в мире. Ее габариты составляют 5,3 х 2,4 х 2,1 см, вес – всего 26,5 гр. В комплекте идут несколько креплений, а для хранения и зарядки камеры используется специальный чехол, выступающий одновременно док-станцией и штативом. Он оснащен дополнительным дисплеем и двумя кнопками, позволяющими переключать режимы съемки.

Insta360 Go 2 предлагает широкий набор разнообразных режимов съемки. Шестиосевая система стабилизации FlowState задействована во время съемки в режиме Pro Video, есть функция блокировки горизонта, режим TimeShift для съемки hyperlapse-видео, режим Nightlapse для съемки timelapse-видео в условиях недостаточного освещения, режим AquaVision для оптимизации подводной съемки (устройство можно погружать на глубину до 4 м, заявлена защита IPX8).

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Камера поддерживает запись видео в разрешении до 2560 x 1440 при частоте 50 кадров в секунду. Есть поддержка HDR, замедленная съемка (1920 x 1080 при 120 fps) и создание фотографий. Отснятый материал хранится на встроенном накопителе объемом 32 Gb, из которых пользователю доступно примерно 28 Gb. Максимальная продолжительность роликов — до 30 минут в режиме FPV.

Время автономной работы камеры в режиме съемки составляет 30 мин, а при использовании профессионального режима — 20 минут. С учетом подзарядки от кейса эти показатели составляют 150 и 110 мин. соответственно. Зарядка камеры до 100% занимает 35 мин, а кейса — 65 мин. Фирменное приложение позволяет использовать смартфон в качестве видоискателя, а также менять параметры съемки. Для Go 2 доступны сменные объективы и ND-фильтры. Кроме того, дополнительно можно приобрести различные крепления.

Стоимость экшен-камеры Insta360 Go 2 составляет 299,99 долларов за базовый набор (камера, зарядный кейс, защитный объектив, магнитное крепление на шею, поворотное крепление, крепление Easy Clip и кабель USB Type-C). Также доступны наборы с различными аксессуарами. При покупке камеры доступна кастомизация ее внешнего вида.