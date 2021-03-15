Илон Маск получил титул «Технокороль Tesla»

Автопроизводитель Tesla в понедельник, 15 марта этого года, официально уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США о появлении новых должностей.

Ранее Илон Маск занимал позиции основателя и исполнительного директора в компании. Теперь комиссию известили о том, что Маск занял новую должность «Технокороль Теслы» (Technoking of Tesla). Также было указано и новое звание финансового директора Зака Киркхорна (Zach Kirkhorn) — «Мастер монет» (Master of Coin).

«Илон и Зак также сохранят свои должности в качестве соответственно исполнительного и финансового директоров», — говорится в заявлении.

После падения курса акций Tesla в феврале Илон Маск утратил статус самого богатого человека в мире. Возможно, он надеется таким экстравагантным способом укрепить уверенность публики в своей компании, так как в последнее время инвесторы начали несколько сомневаться в будущем Tesla.