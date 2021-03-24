24.03.2021

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ГлавнаяBlockchainИлон Маск объявил о начале продаж Tesla за биткоины

Илон Маск объявил о начале продаж Tesla за биткоины

Tesla

Покупку электромобилей Tesla теперь можно оплатить биткоинами. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск через личный аккаунт в соцсети Twitter.

Пока что покупать электромобили Tesla за биткоины можно только в США, но, по словам Маска, позднее в 2021 году эта возможность станет доступна и за пределами Штатов. Он также добавил, что заплаченные за Tesla биткоины будут сохранены как криптовалюта, а не конвертированы в фиатную (обычную) валюту.

Tesla

Ожидается, что принятие биткоина в качестве способа оплаты поможет продажам Tesla.

Напомним, что в начале февраля этого года Tesla вложила 1,5 млрд. долларов в биткоин.

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