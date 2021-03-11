ИКТ-компания HTech Invest: «Наша цель — увеличение экспорта»

Kурс Aзербайджана на цифровую трансформацию, oсобое внимание руководства страны к ИКТ-сектору, развитие технологических парков создают хорошие условия для деятельности отечественных производителей.

Одним из таких примеров является успешное развитие компании HTech Invest — резидента Мингечевирского парка высоких технологий. HTech Invest в сотрудничестве с известным мировым брендом АСЕR, производит персональные компьютеры, ноутбуки и моноблоки.

Сегодня завод HTech Invest — одна из успешных отечественных IТ-компаний, способная производить свыше 500 высокотехнологичных устройств в сутки. Завод работает с соблюдением требований мировой практики и стандартов IТ-производства. Все выпускаемые HTech Invest продукты сертифицированы, обеспечены авторизованным сервисом и гарантией самого бренда. На сегодня произведено и реализовано более 30 тысяч компьютеров и ноутбуков АСЕR.

Созданная компанией бизнес-модель помогла оптимизировать затраты на производство, тем самым снизив себестоимость продукции, что сделало ее доступнее для конечного пользователя. HTech Invest предлагает услуги по кастомизации продукции, согласно требованиям заказчика, в больших объемах.

Среди заказчиков завода такие государственные структуры как Министерство образования Азербайджана, Министерство труда и социальной защиты населения, Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство, Бакинский Государственный Университет, Государственное Агентство обязательного медицинского страхования, структуры Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, а также крупные частные, в том числе компьютерные компании.

«Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией Covid-19, мы настроены оптимистично. Сейчас на нашем заводе трудятся около 40 работников, большинство которых жители Мингечевира. В 2019-2020 годах завод вышел на зарубежный рынок и экспортировал свою продукцию в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Грузию. Объем налоговых отчислений в государственный бюджет за эти годы составил более 2 миллионов 300 тысяч манатов. HTech Invest является крупным региональным налогоплательщиком. Наша цель — увеличение экспорта продукций нашего завода» — говорит коммерческий директор компании HTech Invest Лятиф Магеррамов.

Производство, налаженное компанией HTech Invest, показывает, что при правильном подходе к организации бизнес-процессов, отечественная компания может добиться рентабельности и стабильности, став успешной как на местном, так и на международном рынках.