01.03.2021

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ИИ-сервис Deep Nostalgia «оживляет» старые фотографии

Deep Nostalgia

Генеалогическая компания MyHeritage представила ИИ-сервис Deep Nostalgia, который создает эффект движения статических изображений.

Сервис позволяет «оживить» любую фотографию — старый черно-белый снимок, новое цветное фото. Программа использует предварительно записанные видеоролики, состоящие из фиксированной последовательности движений и жестов, и применяет те, которые лучше всего подходят для конкретной фотографии. Основное предназначение данной функции — возрождение ностальгических чувств.

Технология была использована для создания видео с Авраамом Линкольном.

Опробовать сервис можно бесплатно, для этого необходимо создать бесплатный аккаунт MyHeritage (доступно 5 фото). Для «оживления» большего количества фотографий понадобится подписка. Компания заявляет, что загруженные снимки не передаются третьим лицам, вся обработка происходит на серверах MyHeritage.

 

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