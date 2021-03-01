ИИ-сервис Deep Nostalgia «оживляет» старые фотографии

Генеалогическая компания MyHeritage представила ИИ-сервис Deep Nostalgia, который создает эффект движения статических изображений.

“It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0 — MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021

Сервис позволяет «оживить» любую фотографию — старый черно-белый снимок, новое цветное фото. Программа использует предварительно записанные видеоролики, состоящие из фиксированной последовательности движений и жестов, и применяет те, которые лучше всего подходят для конкретной фотографии. Основное предназначение данной функции — возрождение ностальгических чувств.

Технология была использована для создания видео с Авраамом Линкольном.

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Опробовать сервис можно бесплатно, для этого необходимо создать бесплатный аккаунт MyHeritage (доступно 5 фото). Для «оживления» большего количества фотографий понадобится подписка. Компания заявляет, что загруженные снимки не передаются третьим лицам, вся обработка происходит на серверах MyHeritage.