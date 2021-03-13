ИИ научили определять по глазам поддельные фото

Изображения сгенерированные нейросетью достаточно часто выглядят как настоящие. Для того, чтобы распознать подделку, американские ученые создали новый тип ИИ, способный отличить обработанное фото или видео от оригинала. Эффективность инструмента, по заявлению его разработчиков, составляет 94%.

Дипфейки создаются путем наложения лица одного человека на другого, а мимика обрабатывается с помощью нейросети таким образом, чтобы она соответствовала исходному видео или снимку. Технология очень быстро совершенствуется, создавая больше возможностей для злоумышленников использовать ее в своих целях.

Ученные из Университета штата Нью-Йорк в Буффало разработали систему, которая выявляет дипфейки, анализируя роговицы глаз человека, способные отображать узоры, созданные светом. Так, на снимке отражение в обоих глазах будет идентичным, потому что они видят одно и то же, а синтезированные изображения не могут точно передать это сходство.

Как правило, «нарисованные» глаза отражают разные геометрические формы или их несовпадающие положения. Такого рода несоответствия и обнаруживает искусственный интеллект. Затем генерируется оценка сходства — чем меньше балл, тем больше вероятность, что исследуемое изображение это дипфейк.