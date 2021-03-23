Игровые аксессуары Black Shark

Вместе со смартфонами Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro компания Xiaomi представила ряд игровых аксессуаров.

Наушники In-Ear Gaming Headsets получили классический форм-фактор и 3,5 мм разъем для подключения к смартфону. Доступны два цветовых решения: классический серый и неоновый. Стоимость наушников составляет 23 доллара за базовую версию и 38 долларов за версию Ring Iron Edition.

Система охлаждения Cooling Back Clip 2 Pro, рассчитанная на подключение к игровым смартфонам Black Shark 4 и 4 Pro. При повышенных и критических нагрузках кулер будет автоматически включаться для снижения температуры гаджета. Стоимость составляет 30 долларов.

Внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч. Он поддерживает быструю 20-ваттную зарядку, а также стандарт Power Delivery. Стоимость 25 долларов.