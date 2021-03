Игра Evade the Light от азербайджанской студии AzDimension представлена на международном конкурсе

Компания AzDimension, известная по серии компьютерных игр про Карабахскую войну и хоррора The Last deadend, принимает участие в международном конкурсе White Nights для создателей игр на движке Unreal Engine с новым проектом под названием Evade the Light. Выход игры ожидается в конце этого года.

Глава AzDimension Фарид Ахвердиев отметил, что в этом популярном конкурсе участвуют команды со всего мира, но большая часть игр представлена из Европы. Принять участие может любая компания, вне зависимости от размера штата разработчиков.

Наша страна представлена на конкурсе Evade the Light — игрой в жанре Survival Action с элементами Sсi-Fi, где главный герой должен выжить в таинственной аномальной зоне, используя все доступные ему средства. Из поданных 555 проектов игра попала в четвертьфинал и теперь соревнуется с оставшимися 155 проектами за известность и поддержку международных инвесторов. Кроме жюри принимать участие в голосовании могут и зрители. Все желающие могут поддержать проект AzDimension, перейдя по этой ссылке: https://wndevcontest-games.wnhub.io/1375.

Ваш голос может помочь азербайджанской команде впервые в истории победить в конкурсе компьютерных игр.