IDC: рынок смартфонов в регионе EMEA в 2020 году показал самые низкие результаты за шесть лет

По данным компании International Data Corporation (IDC), рынок смартфонов в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в 2020 году продемонстрировал самые низкие показатели за шесть лет из-за пандемии COVID-19.

Объем рынка EMEA сократился на 4,2% в годовом исчислении — с 360,4 млн. до 345,2 млн. единиц. Стоимость рынка также снизилась на 4,6% в годовом исчислении примерно до 110 млрд. долларов.

Если рассматривать только рынок Европы, то отгрузки в штучном исчислении упали на 4,9% — до 195,2 млн. единиц. В деньгах объем рынка сократился на 3,0%, составив 82,4 млрд. долларов.

По итогам 2020 года лидером рынка смартфонов в регионе ЕМЕА стала южнокорейская компания Samsung с долей в 28,9%. На втором месте находится Apple — 15,4%. Третье место занимает Transsion (бренды iTel Mobile, Tecno Mobile и Infinix Mobile) с результатом в 13,6%.

В пятерку также входят компании Huawei (12,7%) и Xiaomi (11,9%).