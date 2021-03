IBM запускает глобальный конкурс программистов Call for Code, посвященный борьбе с изменением климата

Корпорация IBM и создатель инициативы Call for Code компания David Clark Cause совместно с Советом по правам человека ООН и Linux Foundation объявили о старте глобального конкурса Call for Code 2021. В этом году разработчикам программного обеспечения (ПО) и новаторам со всего мира предстоит создать решения для борьбы с изменением климата на основе технологий с открытым исходным кодом.

Инициатива Call for Code существует четыре года и объединяет более 400 тыс. разработчиков из 179 стран мира, создавших более 15 тыс. приложений. Задача Call for Code состоит в том, чтобы содействовать устойчивому гуманитарному прогрессу во всем мире через разработку практических приложений на основе ПО с открытым исходным кодом. Разработчики используют решения Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain, данные метеорологической компании The Weather Company (принадлежит IBM), а также ресурсы и API, предоставляемые компаниями-партнерами, такими как Intuit и New Relic.

Число единомышленников, поддерживающих инициативу Call for Code,постоянно растет. Среди них — эксперты, компании, НКО, университеты и знаменитости. На сегодня сеть партнеров включает экспертов Инновационного акселератора Всемирной продовольственной программы ООН, Управление ООН по уменьшению опасности бедствий, Всемирный институт по проблемам инвалидности, некоммерческую организацию Black Girls Code, инициативы Caribbean Girls Hack, Kode With Klossy, Фонд Клинтона, университет Clinton Global Initiative, United Way, а также компании Arrow Electronics, Ingram Micro, Intuit и NearForm.

В этом году партнеров стало еще больше. Вместе с IBM, в борьбе с изменением климата примут участие благотворительные организации Heifer International и сharity: water. Heifer International поделится своей экспертизой и практическим опытом по искоренению голода и нищеты посредством инвестиции в местные фермерские хозяйства и сообщества.

«Мелкие фермерские хозяйства производят бóльшую часть мирового продовольствия и первыми сталкиваются с последствиями климатического кризиса. Получив доступ к информации и технологиям, фермеры смогут принимать более взвешенные решения о том, что и когда выращивать. Это позволит им зарабатывать больше на производстве продуктов питания для всего мира, — сказал Дэвид Джилл (David Gill), старший директор по технологическим инновациям Heifer International. — Мы рады присоединиться к IBM, сообществам разработчиков и Open Source для поддержки решений, которые смогут сделать воду, пищу и рынки продовольствия доступнее для миллионов людей по всему миру».

IBM уже несколько десятилетий работает над экологической устойчивостью. Ранее в этом году компания объявила о своем намерении сократить выбросы парниковых газов до нулевого нетто-показателя к 2030 году. В рамках данной инициативы IBM сосредоточится на сокращении выбросов, эффективном использовании энергии и увеличении доли возобновляемой энергии в более чем 175 странах присутствия IBM. Также ранее исследовательское подразделение IBM Research заявило о прогрессе в области разработки новых технологий для улавливания, отделения и хранения углерода.

«Изменение климата — одна из серьезнейших проблем нашего времени. Необходимо объединить коллективную изобретательность и новейшие технологии, чтобы исправить ситуацию, — сказала Рут Дэвис (Ruth Davis), директор инициативы Call for Code со стороны IBM. — Вместе с партнерами по экосистеме IBM поможет команде победителей доработать свои решения и предложить их региональным сообществам, которые больше всего в этом нуждаются — точно так же, как мы делали с победителями прошлых лет. Я приглашаю разработчиков и новаторов со всего мира использовать эту возможностью и помочь в борьбе с изменением климата вместе с Call for Code».

В прошлом году победителем стало приложение Agrolly, разработанное для поддержки малых фермерских хозяйств через климатические прогнозы и рекомендации по выращиванию культур. С октября команда Agrolly вывела приложение на новые рынки и провела практические занятия для свыше 500 фермеров из сельских районов Бразилии, Индии и Монголии, которые тестируют и используют приложение. Agrolly также работает с волонтерской программой IBM Service Corps над планом на ближайшие месяцы по совершенствованию и тестированию технологии.

Более 30 решений, созданных ранее в ходе конкурса Call for Code, дорабатываются и тестируются в рамках серии развертываний. Среди них 12 Open Source проектов, получивших поддержку Linux Foundation. 22 марта, во Всемирный день водных ресурсов (объявлен ООН), Linux Foundation поддержал еще одно решение, созданное в рамках Call for Code — Liquid Prep. Благодаря этому разработчики со всего мира смогут применить свои навыки в сфере мобильных технологий, интернета вещей, периферийных и облачных технологий, а также знания метеорологии, чтобы помочь фермерам оптимизировать расход воды во время засух.

«Команда-победитель глобального конкурса Call for Code получает $200 тыс. и поддержку со стороны IBM Service Corps, технических экспертов и партнеров, чтобы доработать свою технологию, открыть исходный код и дать возможность развернуть решение в сообществах по всему миру, — сказал Дэвид Кларк (David Clark), генеральный директор David Clark Cause и создатель Call for Code. — В этом году обозначены три подтемы конкурса, которые считаются ключевыми в борьбе с изменением климата: чистая вода и санитария, искоренение голода, а также ответственное производство и экологичное потребление».

Об инициативе Call for Code

Разработчики программного обеспечения кардинально изменили образ жизни и способы взаимодействия людей друг с другом и окружающим пространством. Там, где большинство видит трудности, разработчики ПО находят возможности. Именно поэтому Дэвид Кларк, генеральный директор David Clark Cause в 2018 году сформировал концепцию и запустил конкурс Call for Code в партнерстве с IBM и Советом ООН по правам человека. С тех пор Call for Code расширился и теперь включает ежегодный Университетский конкурс дополнительно к региональным наградам, а также проект Call for Code: расовая справедливость. Задача этой глобальной инициативы, рассчитанной на много лет — побудить разработчиков ПО применять свои знания в области новейших технологий и программирования для содействия положительным и долгосрочным изменениям в мире. Решения победителей глобального конкурса Call for Code дорабатываются, развиваются и разворачиваются как устойчивые Open Source проекты, обеспечивающие позитивные перемены. Чтобы больше узнать о победителях прошлых конкурсов и их успехах, посетите блог IBM Developer.