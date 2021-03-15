IBM представила русскоязычную версию Open P-TECH — открытой цифровой платформы для профессионалов будущего

Компания IBM объявила о запуске русскоязычной версии открытой цифровой образовательной платформы Open P-TECH (https://www.ptech.org/ru/open-p-tech/). Платформа предназначена для школьников старших классов, студентов колледжей и вузов, молодых специалистов, профессионалов, учителей, преподавателей и всех желающих. Она дает возможность бесплатно составить персональную программу и пройти курсы, посвященные современным корпоративным цифровым технологиям. При участии волонтеров IBM был создан первый учебный модуль на русском языке «Введение в цифровую экономику».

Платформа Open P-TECH была создана IBM для использования успешного опыта очной программы P-TECH (сокращение от англ. Pathways to Technology — «пути к технологиям»), запущенной в 2011 году. На бесплатной платформе цифрового обучения Open P-TECH основные модули адаптированы к интересам и потребностям учащихся и учителей и охватывают такие актуальные темы и направления, как искусственный интеллект, облачные вычисления, наука о данных и кибербезопасность, а также профессиональные навыки и дизайн-мышление. По итогам успешного прохождения обучения можно получать бейджи для размещения в резюме или социальных сетях.

Глобальный запуск платформы Open P-TECH состоялся в мае 2020 года. К марту 2021 года она охватывала более 260 тысяч учащихся и учителей из более чем 140 стран. В настоящее время платформа предлагает курсы на 10 языках (русский, английский, испанский, итальянский, китайский, корейский, польский, португальский, турецкий, французский).

Для получения дополнительной информации об Open P-TECH и регистрации на платформе посетите сайт: https://www.ptech.org/ru/open-p-tech/.