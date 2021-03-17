Huawei начнет взимать с производителей смартфонов плату за использование своих технологий 5G

Компания Huawei намерена взимать с производителей смартфонов плату за использование своих технологий 5G. Об этом сообщает Bloomberg. Huawei считает, что может заключать лицензионные соглашения, даже несмотря на санкции в США. Компания планирует использовать такие доходы для дальнейшего инвестирования в исследования и разработки.

У Huawei 3007 патентных семейств 5G, рассказали в исследовательской организации GreyB. По ее сведениям, по этому показателю Huawei является мировым лидером. Другие ведущие обладатели патентов на 5G — это компании Samsung, LG Electronics, Nokia, Ericsson и Qualcomm.

«Huawei внесла наибольший технический вклад в стандарты 5G», — говорится в заявлении главы Huawei по правам интеллектуальной собственности Джейсона Динга.

Компания намерена взимать до 2,50 доллара с каждого смартфона, использующего ее патенты в сфере 5G. Эта сумма меньше, чем у других обладателей патентов. В 2018 году Nokia сообщала, что стоимость выплат за использование ее технологии 5G не будет превышать 3,58 доллара за устройство, компания Ericsson планировала взимать 2,5-5 долларов за смартфон, а Qualcomm, заключившая договор с Apple, получала с каждого iPhone 7,5 долларов.

Патентные поступления компании приносят существенный доход Huawei. В период с 2019 по 2021 год компания планирует получить от 1,2-1,3 млрд. долларов в качестве лицензионных выплат, заявили представители Huawei, не уточнив, какая часть суммы придется на 5G.