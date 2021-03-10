Huawei Mate 40E 5G: 90 Hz дисплей и 64 Мп камера

Компания Huawei официально представила смартфон Mate 40E 5G. Аппарат пополнил флагманскую линейку Mate 40. Новый смартфон имеет почти те же характеристики, что и базовая модель серии.

Устройство оборудовано OLED-дисплеем размером 6,5 дюйма по диагонали с разрешением Full HD+. Экран поддерживает частоту обновления изображения 90 Hz и частоту опроса сенсорного слоя 240 Hz. Смартфон построен на базе фирменного процессора Kirin 990E. Чип содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,86 GHz и графический ускоритель Mali-G76. Поддерживается работа в мобильных сетях 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb.

Основная камера включает датчики: 64 Мп (f/1.9), 16 Мп модуль с широкоугольной оптикой и 8 Мп с трехкратным оптическим зумом. В левом верхнем углу дисплея находится фронтальная камера разрешением 13 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4200 мА·ч с поддержкой 40-ваттной подзарядки. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, GSM, порт USB-C, слот для двух SIM и контроллер NFC. В область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Стоимость смартфона Huawei Mate 40E 5G в версии 8/128 Gb памяти составляет 710 долларов, а модификация 8/256 Gb будет предложена покупателям за 780 долларов. Прием предварительных заказов уже открыт, а продажи в Китае стартуют 18 марта.