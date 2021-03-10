Хакеры взломали 150 тыс. камер видеонаблюдения в больницах, тюрьмах и офисах компаний по всему миру

Группа хакеров получила доступ к 150 тыс. служебных камер видеонаблюдения, установленных в офисах компаний, больницах, полицейских участках, тюрьмах и школах по всему миру. Все камеры, причем некоторые из них оснащены функцией распознавания личности, разработаны американской компанией Verkada. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на группировку Advanced Persistent Threat 69420 («Продвинутая сохраняющаяся угроза 69420»).

Хакеры получили доступ к 222 камерам на заводах и складах Tesla (журналистам показали трансляцию с завода в Шанхае), к системе видеонаблюдения компании Cloudflare, офисы которой находятся в США и Великобритании, и сетям других учреждений. Взломщики имели доступ не только к прямой трансляции с камер, но и к архиву записей. Например, они наблюдали за происходящим в тюрьме американского города Хантсвилл, смотрели записи допроса подозреваемых.

Тилли Коттманн, утверждающий, что причастен ко взлому, заявил, что доступ к камерам Verkada был получен с помощью «учетной записи суперадминистратора», логин и пароль к которой якобы находился в открытом доступе в интернете. В Verkada сказали, что отключили все внутренние учетные записи администраторов, чтобы предотвратить любой несанкционированный доступ, и начали расследование инцидента. Коттманн подтвердил, что хакеры потеряли доступ к камерам.

По его словам, цель взлома — «любопытство, борьба за свободу информации и против интеллектуальной собственности, большая доза антикапитализма, немного анархизма». Взлом должен был показать, «как плотно за нами следят и в погоне за прибылью мало думают о том, чтобы защитить платформы, с помощью которых ведется это слежение».