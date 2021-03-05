Google собирается отказаться от отслеживания активности пользователей для показа персонализированной рекламы

Компания Google заявила о том, что со следующего года собирается отказаться от использования технологии отслеживания, позволяющей идентифицировать пользователей во время просмотра веб-страниц для демонстрации персонализированной рекламы. Об этом сообщается в блоге компании.

Google признал, что увеличение пользовательских данных в рекламных кампаниях привело к кризису доверия пользователей: так, согласно исследованию компании Pew Research Center, 72% респондентов считают, что почти все, что они делают в интернете, отслеживается рекламодателями, технологическими фирмами или другими компаниями, а 81% убеждены, что потенциальные риски, с которыми они сталкиваются из-за сбора данных, перевешивают любые возможные преимущества.

Решение компании должно помочь всей отрасли отказаться от индивидуального отслеживания, которое все чаще критикуется не только пользователями, но и регулирующими органами разных стран. Вполне возможно, что это вызовет негативную реакцию со стороны рекламодателей, многие из которых полагаются на индивидуальное отслеживание для показа персонализированной рекламы.

В прошлом году Google заявила о намерении отказаться от использования сторонних файлов cookie в своем фирменном браузере Chrome. Вместо этого компания задействовала технологию Federated Learning of Cohorts (FLoC), использование которой позволяет добиться не менее эффективных результатов, чем в случае, когда применяется персонализированная реклама на основе идентификаторов пользователей. Технология FLoC задействует алгоритмы машинного обучения для анализа поведения пользователей в интернете. При этом не осуществляется идентификация отдельных пользователей, а происходит их разделение на группы.