17.03.2021

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Google снизит комиссию для Android-приложений в Google Play вдвое

Google Play

Компания Google снизит до 15% комиссию с каждой цифровой покупки в Google Play для всех разработчиков Android-приложений, зарабатывающих менее 1 млн. долларов в год с 1 июля этого года. Ранее комиссия составляла 30%.

Как полагает Google, благодаря этим изменениям 99% разработчиков по всему миру, продающих цифровые товары и услуги в Google Play, будут отдавать поисковому гиганту вдвое меньше комиссионных.

Отметим, что в отличии от аналогичного правила, принятого компанией Apple в ноябре прошлого года, превышение суммы заработка в 1 млн. долларов не влечет за собой отмену льготы. За первый заработанный за год миллион разработчики все равно заплатят лишь 15% сбора, но все продажи свыше этой суммы будут облагаться 30% комиссией. Таким образом, льготы по новой программе Google получат не только начинающие разработчики, но и крупные компании.

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