Google представил второе поколение smart-дисплея Nest Hub

Компания Google представила новое поколение smart-дисплея Nest Hub. Обновленное устройство получило несколько важных улучшений по сравнению с оригинальным Nest Hub, дебютировавшим в 2018 году.

Гаджет, как и прежде, оснащается 7-дюймовым ЖК-экраном разрешением 1024 x 600 пикселей. Внутри smart-дисплея установлен чип с поддержкой технологии машинного обучения, который позволяет быстрее локально выполнять команды Google Assistant.

Камера в устройстве по-прежнему не предусмотрена. Nest Hub оборудован 1.7-дюймовым динамиком, который должен обеспечивать на 50% больше низких частот, чем драйвер в первом поколении девайса. Голосовое управление также улучшилось благодаря третьему микрофону и чипу ИИ.

Главным нововведением Nest Hub второго поколения является интеграция датчика Soli, впервые использовавшегося в Pixel 4 и 4 XL в 2019 году. Он позволяет при помощи жестов ставить на паузу воспроизведение музыки или откладывать будильник. Также благодаря датчику Soli работает новая функция Sleep Sensing. Сенсор анализирует движения и дыхание пользователя во время сна, идентифицируя различные беспокойства (кашель, храп, легкие колебания, перепады температуры), которые влияют на сон. После сна smart-дисплей показывает информацию о его качестве. Отчеты о качестве сна также будут приходить в приложение Google Fit, сервис со временем начнет предлагать советы, как можно улучшить ваш сон.

Устройство предлагается в четырех расцветках: серой, черной, розовой и голубой. Стоимость Google Nest Hub второго поколения составляет 99,99 долларов. Smart-дисплей уже можно предварительно заказать в Google Store, а продажи начнутся 30 марта.