Google и Microsoft объединят усилия для улучшения совместимости браузеров

Компании Google и Microsoft сообщили о создании совместной инициативы под названием #Compat2021, которая призвана улучшить совместимость браузеров.

Также в группе #Compat2021 присутствуют и некоторые другие участники веб-сообщества, но какие именно не сообщается. Упоминается лишь Igalia – это команда, известная своей приверженностью сообществу open source.

Главной задачей #Compat2021 является устранение несовместимости между пятью крупнейшими браузерами. Несовместимость мешает легко создавать сайты, которые работали бы без проблем в любом браузере и выглядели бы одинаково. Google и Microsoft будут уделять внимание платформе Chromium, лежащей в основе Chrome и Edge.

Определены ключевые задачи для универсальной работы браузеров. В пять областей, на которых разработчики сосредоточат свои усилия в первую очередь, вошли CSS Flexbox, CSS Grid, CSS position: sticky, CSS aspect-ratio property и CSS Transforms. Например, из-за CSS Flexbox элементы на сайтах по-разному растягиваются в разных браузерах, планируется устранить и привести их к одному корректному виду. Улучшения CSS Grid позволят создать анимированные раскладки в виде сетки на движках Chromium и WebKit, тогда как пока эта функция поддерживается только в Gecko.