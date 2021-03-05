05.03.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяBlockchainГендиректор Kraken: стоимость биткоина через десять лет может достигнуть 1 млн. долларов

Гендиректор Kraken: стоимость биткоина через десять лет может достигнуть 1 млн. долларов

Kraken

Джесси Пауэлл (Jesse Powell), глава онлайн-сервиса обмена цифровых валют Kraken, в интервью Bloomberg TV сказал, что биткоин может достичь отметки в 1 млн. долларов в ближайшие 10 лет.

По его словам, биткоин в конечном итоге станет новой мировой валютой:

«Мы можем только предполагать, но если измерять в долларах, можно думать, что он [Bitcoin] будет бесконечным. Истинно верующий скажет вам, что он дойдет до Луны и Марса и в конечном итоге станет мировой валютой».

Кроме того, Пауэлл сказал, что рассматривает возможность выведения Kraken на биржу в следующем году. На данный момент сервис активно привлекает финансирование.

Биткоин показывает высокую волатильность на рынке. За последний месяц он достигал отметок как 58,1 тыс. долларов, так и 43,8 тыс. Поэтому некоторые аналитики сомневаются, что актив может выступать в качестве платежного средства. Одни считают криптовалюту спекулятивным активом, другие пророчат ей большое будущее.

ТЕГИ:
Realme C21: Helio G35, тройная камера и аккумулятор 5000 мА•ч за 120 долларов
BirBank - лидер среди мобильных приложений страны!
Новости по теме
Программное обеспечение
В десктопной версии WhatsApp ста
Hardware
DJI представил дрон FPV, позволя
VR
Сервис Microsoft Mesh позволяет