29.03.2021

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Facebook и Google свяжут Юго-Восточную Азию и Северную Америку новыми подводными кабелями

Facebook Google

Компания Facebook сегодня сообщила, что она намерена провести два новых подводных кабеля для соединения Сингапура, Индонезии и Северной Америки в рамках совместного проекта с участием Google и региональных телекоммуникационных компаний, пишет агентство Reuters. Планируется, что новые кабели увеличат пропускную способность интернет-соединения между регионами.

«Названные Echo и Bifrost, это будут первые два кабеля, которые пройдут по новому маршруту, пересекающему Яванское море, и они увеличат общую подводную пропускную способность в транстихоокеанском регионе примерно на 70%», — отметил вице-президент Facebook по сетевым инвестициям Кевин Сальвадори (Kevin Salvadori).

Размер инвестиций не указывается. Кабели, по словам Сальвадори, будут первыми, которые напрямую соединят Северную Америку с некоторыми из основных частей Индонезии, а также улучшат связность центральных и восточных провинций четвертой по численности населения страны в мире.

Проект Echo реализуется в партнерстве с Google и индонезийской телекоммуникационной компанией XL Axiata. Он должен быть завершен к 2023 году. В свою очередь проект Bifrost осуществляется в партнерстве с Telin, дочерней компанией индонезийской Telkom, и сингапурским конгломератом Keppel. Проект должен быть завершен к 2024 году.

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