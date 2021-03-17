Еврокомиссия представила проект COVID-паспортов, чтобы облегчить передвижение по ЕС

Данный сертификат станет доказательством того, что человек вакцинировался против COVID-19, получил отрицательный результат теста на болезнь или уже переболел ею, приобретя антитела. Еврокомиссия позволит получать этот документ даже людям без вакцины, что поможет избежать дискриминации тех, кто не привился.

Чтобы получить сертификат, нужно сделать прививку любым препаратом, одобренным в ЕС. С помощью сертификата граждане ЕС и граждане других стран, законно пребывающие в ЕС, смогут передвигаться по нему без ограничений. Документ будет доступен в бумажном или цифровом формате. В него включат QR-код с информацией о человеке и электронную подпись, подтверждающую подлинность сертификата. Информация в документе будет представлена на языке страны выдачи и на английском. Действовать документ будет во всех странах-членах ЕС.

В документе будет содержаться ограниченный набор информации: имя, дата рождения, дата выдачи документа, информация о вакцине/тесте/выздоровлении и уникальный идентификационный номер самого документа. Сертификаты будут использовать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не объявит об окончании пандемии коронавирусной инфекции.

Разрешение на поставки в страны ЕС сейчас есть у четырех компаний: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Применение российской вакцины «Спутника V» одобрили лишь две страны ЕС: Венгрия и Словакия.