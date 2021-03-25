ERC расширяет контракт с крупнейшим разработчиком программного обеспечения Micro Focus по решению Vertica

В марте 2021 года дистрибуционный холдинг ERC объявил о расширении контракта с крупнейшим разработчиком программного обеспечения — компанией Micro Focus в странах СНГ, а также Украины и Грузии (Сакартвело) по технологическому решению Vertica.

Vertica — это аналитическое унифицированное хранилище данных, независимое от инфраструктуры заказчика, которое специально создано с учетом таких критичных факторов, как высочайшая производительность, масштабируемость, простота и открытость. Благодаря Vertica можно увеличить скорость обработки запросов в 50-1000 раз по сравнению с другими технологиями анализа данных. Работа хранилища проверена в масштабах, исчисляемых экзабайтами.

Используя Vertica, заказчик получает:

Высокопроизводительную аналитическую SQL СУБД (масштабируемость до экзабайт)

Архитектуру с колоночным хранением данных

Встроенную аналитику и машинное обучение (более 600 функций)

Высокоскоростную обработку запросов

Возможность инсталляции на любом оборудовании и в любых средах

«Сотрудничество с Vertica — важный стратегический шаг для ERC, который обеспечит заказчиков наших бизнес-партнеров в странах СНГ, а также Украине и Грузии (Сакартвело) специализированной платформой Vertica, предназначенной для анализа больших данных в режиме реал-тайм и работающей намного быстрее, чем традиционные СУБД», — отметила Татьяна Корженко, директор дивизиона корпоративных решений, ERC.

Холдинг ERC, представленный в Украине ведущим Value Added Distributor компанией ERC, развивает бизнес в группе стран, обладая солидным портфелем контрактов на дистрибуцию продукции лидеров мирового рынка ИТ и электроники потребительского и корпоративного сегментов. Более 400 контрактов с поставщиками-грандами мировой индустрии и свыше 5 000 дилеров и заказчиков активно работают, каждый из них уникально по своим возможностям.

Более 25 лет опыта в Украине, профессиональный коллектив, современный логистический комплекс, эффективный сервисный центр, уникальные и актуальные маркетинговые инструменты, а также оснащенный для всех задач многомодульный учебный комплекс определяют основные преимущества деятельности компании.

«Мы рады началу сотрудничества с холдингом ERC в качестве дистрибьютора Vertica в Грузии, Украине и странах, входящих в состав СНГ. Мы уверены, что наши партнеры получат максимальную технологическую, финансовую и маркетинговую поддержку для развития взаимовыгодного бизнеса с Vertica со стороны профессиональной команды ERC», — Анна Спиридонова, менеджер по развитию партнерского канала Vertica Russia & CIS.

ERC предоставляет бизнес-партнерам квалифицированную предпродажную, маркетинговую, техническую поддержку на каждом этапе: от знакомства с решением Vertica до его имплементации. Сотрудничая с ERC, можно получить:

консультации по партнерской политике Vertica

помощь и сопровождение при продаже конечному заказчику

технические консультации и помощь в демонстрациях и пилотных проектах

обучение как технических специалистов, так и специалистов в области продаж

защиту проектов при выполнении простых правил и порядка действий

расширение конечного предложения комплементарными решениями

За детальной информацией по решению Vertica и по вопросам сотрудничества можно обращаться по электронной почте: [email protected] или по имеющимся контактам в ERC.