На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить игру Creature in the Well.

Creature in the Well — это приключенческая игра о роботе, который скрывается от всевидящей Твари.



Игру можно забрать до 1 апреля. После нее бесплатной станет двухмерное киберпанк-приключение Tales of the Neon Sea.

А также в Epic Games Store началась весенняя распродажа, которая продлится до 8 апреля.