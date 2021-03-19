Epic Games рассказала о новых функциях и улучшениях своего магазина

Компания Epic Games в своем блоге рассказала о новых функциях и улучшениях, которые получит Epic Games Store в 2021 году. Планируется добавить больше возможностей для общения с друзьями со всех платформ. В EGS появится система групп, позволяющая создавать общие чаты, включая текстовые и голосовые.

В магазин также добавят меню «Активное окно группы» — специальное окно для группы, с которой пользователь взаимодействует чаще всего. Единого организатора в группе не будет, поэтому игроки смогут в любое время отключаться и заходить обратно, не прерывая общение других.

Кроме того, в этом месяце в EGS добавят ряд новых функций, включая карточки игроков, улучшенный поиск, уменьшенную панель общения и режим «не беспокоить». Функция личных сообщений, как отмечают разработчики, оказалась недостаточно популярной, поэтому Epic Games ее временно уберет.