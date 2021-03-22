22.03.2021

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Дональд Трамп вернется в социальные сети со своей собственной платформой

Трамп

Джейсон Миллер (Jason Miller), давний советник и пресс-секретарь кампании Дональда Трампа (Donald Trump) 2020 года, сообщил в интервью Fox MediaBuzz, что бывший президент США «вернется в социальные сети, вероятно, через два-три месяца», пишет CNN. Он добавил, что Трамп вернется с «собственной платформой», которая привлечет «десятки миллионов» новых пользователей и «полностью изменит правила игры».

К бывшему президенту обращались многие компании, и на данное время он ведет переговоры о создании новой платформы.

Отметим, что ранее Дональд Трамп был навсегда заблокирован в Twitter, Facebook и других социальных сетях.

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