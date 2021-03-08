Для трассировки лучей в Resident Evil Village потребуется AMD Ryzen 5 1600 и Radeon RX 6800 XT

Компания Capcom в середине января провела короткую презентацию, посвященную грядущему хоррору Resident Evil Village. Но полноценные системные требования к игре до сих пор не были опубликованы.

Теперь на странице официального сайта AMD, посвященной проекту, указаны рекомендованные процессоры и видеокарты.

Для Resident Evil Village без трассировки лучей потребуется (в качестве ориентиров AMD приводит продукцию собственного производства) процессор Ryzen 5 1600 и видеокарта Radeon RX 5700. Для игры с трассировкой лучей понадобятся аналогичный процессор и видеокарта Radeon RX 6800 XT.

Помимо трассировки лучей, игра предложит на ПК поддержку технологии AMD FidelityFX для повышения качества изображения.

Релиз проекта ожидается 7 мая 2021 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также в Steam.