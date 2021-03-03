03.03.2021

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DJI представил дрон FPV, позволяющий совершать полеты от первого лица

DJI FPV

Компания DJI представила систему DJI FPV (first person view — вид от первого лица). Ранее компания предлагала только очки для FPV-дронов сторонних производителей. В новое решение входят не только очки и пульт, но еще и разработанный для этой системы специальный дрон, который предлагает возможность управлять полетом от первого лица, скорость и маневренность гоночных дронов, а также функции камеры потребительских БПЛА.

DJI FPV

Квадрокоптер выполнен в привычном для устройств DJI дизайне. Спереди предусмотрена вертикальная LED-подсветка, позволяющая настраивать цвет. DJI FPV может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 2 сек, а максимальная скорость составляет 140 км/ч. Максимальная продолжительность полета — 20 минут. Устройство весит около 795 гр.

Предусмотрены три режима управления: M, S и N. Режим N разработан для начинающих пилотов и позволяет устройству зависать на месте и обнаруживать препятствия. Режим S — обеспечивается полный контроль над полетом, при этом все датчики и функция зависания отключены. Режим M предоставляет пользователю полную свободу полета. Квадрокоптер оснащен различными системами безопасности, которые предотвращают столкновения, позволяют экстренно тормозить, вернуться на место взлета и т.п.

«Прямо из коробки DJI FPV сочетает в себе лучшие доступные технологии для гибридных дронов. Он может летать, как гонщик, парить, как традиционный дрон, разгоняться и останавливаться быстрее, чем любой из них», — сообщается на сайте компании.

Дрон оборудован 12 Мп камерой с CMOS-сенсором размером 1/2.3″. Угол обзора составляет 150°, апертура f/2.8, диапазон ISO 100-12800. Поддерживается запись 4K-видео при 50/60 fps, а также Full HD вплоть до 120 fps. Максимальный битрейт видео — 120 Мбит/с. Видео можно сохранять в H.264 или HEVC. Камера также поддерживает цифровую стабилизацию изображения RockSteady от DJI.

Важным элементом DJI FPV являются очки DJI FPV Goggles V2. Они выводят картинку с камеры с частотой до 120 fps. Технология DJI O3 (OcuSync 3.0) обеспечивает дальность передачи HD-видео до 10 км, битрейт до 50 Мбит/с и задержку менее 28 мс. Одновременно можно подключить до восьми пар очков для зрителей. Пульт DJI FPV Remote Controller способен проработать от одного заряда батареи до 9 часов.

Стоимость DJI FPV составляет 1299 долларов. В комплект входят пульт дистанционного управления, очки FPV Goggles V2, кабели и одна аккумуляторная батарея. Также предлагается DJI Motion Controller в виде джойстика, позволяющий управлять дроном при помощи движений кисти. Его цена -199 долларов.

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