Carbon 1 MK II — первый в мире смартфон в корпусе из углеродного волокна

Немецкая компания Carbon Mobile представила первый в мире смартфон с монолитным корпусом из углеродного волокна, который получил название Carbon 1 MK II. Новинка не имеет привычной металлической рамы, все компоненты прикреплены к самому углеродному волокну. Это позволило сделать устройство очень легким и тонким. Вес смартфона составляет 125 гр. при толщине корпуса всего 6,3 мм.

Изначально компания планировала представить гаджет в 2020 году, но из пандемии коронавируса анонс так и не состоялся. Ключевым моментом является запатентованная технология HyRECM, которая разрабатывалась более четырех лет. Эта технология позволила создать материал, сочетающий высококачественные углеродные волокна с композитным материалом, пропускающим радиоволны.

Carbon 1 MK II получил 6,01-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9. Экран прикрыт 0,4-мм защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

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Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio P90. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость встроенного накопителя UFS 2.1 с возможностью расширения картой microSD — 256 Gb. В основной камере используется два датчика изображения по 16 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 с aptX HD, NFC, GPS, USB-C. Для разблокировки устройства предусмотрен сканер отпечатков пальцев. Используется операционная система Android 10, обновление до 11 версии выйдет во втором квартале.

Смартфон Carbon 1 MK II уже доступен для предзаказа на сайте производителя по цене 800 евро, продажи начнутся в конце марта.