22.03.2021

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Capcom опубликовала системные требования Resident Evil Village

Resident Evil Village

Японская корпорация Capcom опубликовала на официальном сайте Resident Evil системные требования грядущего хоррора Resident Evil Village.

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200;
  • оперативная память: 8 Gb;
  • видеокарта (без трассировки лучей): NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Gb) или AMD Radeon RX 560 (4 Gb);
  • видеокарта (с трассировкой лучей): NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT;
  • версия DirectX: 12;
  • место на диске: не уточняется.

Рекомендуемые требования:

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;
  • оперативная память: 16 Gb;
  • видеокарта (без трассировки лучей): NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;
  • видеокарта (с трассировкой лучей): NVIDIA GeForce RTX 2070 (4K, 45 кадров/с), RTX 3070 (4K, 60 кадров/с) или AMD Radeon RX 6700 XT (4K, 45 кадров/с), RX 6800 (4K, 45 кадров/с), RX 6900 XT (4K, 60 кадров/с);
  • версия DirectX: 12;
  • место на диске: не уточняется.

Отмечается, что ближе к премьере представленные требования могут измениться.

Релиз Resident Evil Village ожидается 7 мая текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

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