Бывшие инженеры SpaceX предложили двухступенчатую схему аэротакси

Американский стартап Talyn Air, основанный бывшими инженерами компании SpaceX Джейми Галлом и Эваном Макейси, занимается разработкой двухступенчатого аэротакси, об этом пишет Flightglobal. Сообщается, что итоговая разработка компании будет предложена не только для гражданских пассажирских перевозок, но и для военных.

Инженеры, принимавшие участие в создании ракеты-носителя Falcon 9, предложили проект, в котором воздушное такси разделяется на две ступени: стартовую с вертикальными взлетом и посадкой и транспортную с горизонтальным полетом. Предполагается, что такие летательные аппараты позволят существенно сократить время, необходимое пассажирам, чтобы добраться из пригорода в город, а также снизить нагрузку на наземную дорожную сеть.

Большинство проектов аэротакси предполагает создание электрических или гибридных летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой. Такие аппараты имеют относительно небольшие дальность и продолжительность полета. Это связано с тем, что наибольший расход энергии приходится во время взлета и посадки при пиковом потреблении электродвигателями.

Разработчики стартапа полагают, что их проект с точки зрения расхода энергии будет экономичнее, поскольку заряд аккумуляторов самолета не будет расходоваться на взлет и посадку. Это должно обеспечить увеличенную дальность полета по сравнению с другими аэротакси.

Talyn Air уже провела летные испытания прототипов своей технологии. При этом, даже на столь раннем этапе, разработкой заинтересовались в ВМС и ВВС США. Стартап получил от них контракты на разработку и сборку демонстраторов перспективного летательного аппарата. Работы по военным контрактам должны быть завершены до конца 2022 года.