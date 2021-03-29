Boston Dynamics представила робота Stretch для перемещения товаров в складских помещениях

Boston Dynamics, которая известна своими человекоподобными и собакоподобными роботами, представила новый продукт, который не похож ни на один проект компании.

Это робот Stretch, предназначенный только для перемещения товаров в складских помещениях. Фактически это роботизированный манипулятор, который умеет аккуратно брать коробки и перекладывать их на другое место. При этом Stretch умеет сам перемещаться по помещениям.

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Идея создания промышленного робота возникла после демонстрации гуманоидного Atlas.

«Среди прочего мы показали, как он может носить коробки и это вызвало большой интерес у владельцев складов. Мы подумали, что можем создать более простого робота, который может справиться со складскими задачами», — рассказал вице-президент Boston Dynamics по разработке продуктов Кевин Бланкеспур (Kevin Blankespoor).

Stretch оснащен множеством датчиков и камер, системой компьютерного зрения и способностью распознавать объекты. Робот способен перемещать коробки массой до 23 кг со скоростью до 800 единиц в час, то есть на одну коробку в этом случае уходит около 4,5 с.

По словам вице-президента Boston Dynamics Майкла Перри (Michael Perry), главное достоинство этой модели в том, что она помогает обеспечить автоматизацию в местах, где отсутствует инфраструктура.

Запуск первых пилотных образцов на рынок запланирован на 2022 год. Стоимость пока не сообщается.