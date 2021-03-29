Boston Dynamics представила робота Stretch для перемещения товаров в складских помещениях
Boston Dynamics, которая известна своими человекоподобными и собакоподобными роботами, представила новый продукт, который не похож ни на один проект компании.
Это робот Stretch, предназначенный только для перемещения товаров в складских помещениях. Фактически это роботизированный манипулятор, который умеет аккуратно брать коробки и перекладывать их на другое место. При этом Stretch умеет сам перемещаться по помещениям.
Идея создания промышленного робота возникла после демонстрации гуманоидного Atlas.
«Среди прочего мы показали, как он может носить коробки и это вызвало большой интерес у владельцев складов. Мы подумали, что можем создать более простого робота, который может справиться со складскими задачами», — рассказал вице-президент Boston Dynamics по разработке продуктов Кевин Бланкеспур (Kevin Blankespoor).
Stretch оснащен множеством датчиков и камер, системой компьютерного зрения и способностью распознавать объекты. Робот способен перемещать коробки массой до 23 кг со скоростью до 800 единиц в час, то есть на одну коробку в этом случае уходит около 4,5 с.
По словам вице-президента Boston Dynamics Майкла Перри (Michael Perry), главное достоинство этой модели в том, что она помогает обеспечить автоматизацию в местах, где отсутствует инфраструктура.
Запуск первых пилотных образцов на рынок запланирован на 2022 год. Стоимость пока не сообщается.