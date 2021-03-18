BMW показал внешний вид серийной версии электрокара i4

Немецкий автопроизводитель BMW раскрыл внешний вид серийной версии электромобиля i4.

Первый электрический седан бренда будет представлен в нескольких конфигурациях. BMW i4 получит запас хода до 590 км согласно цикла WLTP. Мощность силовых установок составит до 390 кВт/530 л.с., а разгон от 0 до 100 км/час будет занимать около 4 сек. На одном заряде аккумулятора емкостью 80 кВтч автомобиль сможет проехать до 483 км. Также будет доступна версия электрокара с пакетом M Performance.

Важной особенностью новинки станет использование информационно-развлекательной программной платформы BMW iDrive.

BMW i4 выйдет на рынок уже в этом году. Стоимость седана пока не сообщается. Компания обещала раскрыть больше информации о новинке в ближайшие недели.