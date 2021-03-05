05.03.2021

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BirBank — лидер среди мобильных приложений страны!

Центральный банк Азербайджанской Республики совместно с Ассоциацией банков Азербайджана обнародовал результаты традиционного ежегодного конкурса и объявил имена победителей за 2020 год. Победителем в номинации «Банк — лидер услуг мобильного банкинга» (“Mobil bankçılıq xidməti üzrə lider bank”) стал Kapital Bank (мобильное приложение BirBank).

Отметим, что в рамках данного конкурса определяются победители по различным номинациям в направлении расширения цифровых платежей, применения инновационных платежных решений, развития электронного банкинга.

Напомним, что BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 2 миллиона пользователей.

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