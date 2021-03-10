Bethesda теперь официально является частью Xbox

Несколько дней назад компания Microsoft получила одобрение от американских и европейских регуляторов на завершение сделки суммой 7,5 млрд. долларов по покупке ZeniMax Media, которая контролирует Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios.

Сегодня компания официально об этом объявила. Bethesda теперь является частью Xbox. К подразделению Xbox присоединяются восемь новых студий. Разумеется, что некоторые из игр станут эксклюзивами для PC и Xbox.

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«С добавлением творческих команд Bethesda геймеры должны знать, что Xbox, PC и Game Pass станут лучшим местом для знакомства с новыми играми Bethesda, включая некоторые новые проекты в будущем, которые будут эксклюзивами для Xbox и PC», — отметил глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) в своем блоге.

В то же время Xbox и Bethesda сообщили, что будут соблюдать предыдущие соглашения с Sony. Deathloop и GhostWire по-прежнему будут эксклюзивами для PlayStation 5 в течение ограниченного времени. Будущие игры могут быть выпущены на платформах, отличных от Xbox и PC, но решения будут приниматься для каждого проекта в отдельности.