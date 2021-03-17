Azercell наградил победителей онлайн-курсов английского языка, организованных для журналистов

Завершился очередной этап курсов английского языка, организованных для представителей СМИ лидирующим оператором мобильной связи страны «Azercell Teleсom». Компания на протяжении многих лет реализует проекты по поддержке азербайджанских СМИ, направленные на профессиональное развитие журналистов в вопросах международных отношений, а также использование ими цифровых англоязычных источников. Курсы, стартовавшие в традиционном формате в начале 2020 года, которые проводились профессиональными преподавателями учебного центра «Language Solutions», были успешно продолжены в режиме онлайн в период карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19.

Курсы, предназначенные для профессиональных журналистов, работающих в печатных и электронных СМИ, а также на телевидении и радио, предоставляют им возможность улучшить свои знания английского языка в грамматике, устной речи, общении и письме.

На церемонии награждения, которая также прошла в режиме онлайн, трем журналистам, проявившим наибольшую активность на курсах, были вручены цифровые подарки. Поздравляя представителей СМИ, президент «Azercell Telecom» Вахид Мурсалиев подчеркнул важность использования ресурсов на разных языках для подготовки оперативной информации и обмена информацией между СМИ на международном уровне.

Отметим, что Azercell организует языковые курсы для журналистов более 11 лет. К настоящему времени сотни представителей СМИ прошли специализированные курсы английского языка. Кроме того, компания регулярно проводит семинары и тренинги по интересным темам с привлечением известных международных тренеров с целью знакомства азербайджанских журналистов с инновациями и современными тенденциями в СМИ, доступа к международной школе журналистики, а также обмена опытом. Напомним, что Azercell предлагает тариф «Mediacell» для представителей СМИ Азербайджана, которым на сегодняшний день пользуются более 7000 журналистов. Также мобильный оператор создал благоприятные условия для работы представителей СМИ, освещавших успехи Национальной Армии в борьбе за освобождение оккупированных земель во время Отечественной войны. Баланс этих журналистов был пополнен на 100 манатов. Проекты Azercell, направленные на развитие и поддержку СМИ страны, будут осуществляться и в будущем.